Хаг: Минскими соглашениями не предусмотрен ответный огонь

В Минских соглашениях нет ни одного положения, разрешающего ответный огонь. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг в интервью изданию Деловая столица.

"Наверное, неоднократно в новостях вы слышали заявления сторон: "Мы не начинаем огонь, а открываем в ответ". Но ответный огонь – тоже огонь! В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь. Любой огонь в ответ является нарушением режима прекращения огня. И исключений здесь нет", – заявил он.

Хаг также отметил, что в случае, когда стороны ведут огонь сложно определить кто начал стрельбу, а кто ведет огонь в ответ.

"Например, может быть, что за деревьями спрятан танк, который двигается вперед, но не стреляет. И огонь был направлен именно на этот танк для того, чтобы остановить его. Также возможен вариант, что нетрезвый солдат разрядил очередь выстрелов в небо, а противоборствующая сторона воспринимает это как наступательный огонь и открывает ответный огонь. Либо при работах по разминированию происходит взрыв, а другая сторона расценивает его как наступательный огонь и открывает огонь в ответ. Поэтому, сложно если вообще возможно, объективно сказать, кто начал огонь", – подчеркнул он.

Напомним, 27 августа незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Наши военные один раз открывали ответный огонь.