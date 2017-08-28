НАПК завершило проверку деклараций Порошенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы и не обнаружило нарушений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам проверки уполномоченные лица НАПК установили достоверность задекларированных сведений в декларациях 2015 и 2016 годы.

"Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения", – отметили в пресс-службе.

При осуществлении полной проверки деклараций НАПК использовало информацию, полученную из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции, Государственного судового реестра Украины и Судебной книги Украины, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотеки.

Также была использована информация Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Госреестра гражданских воздушных судов Украины, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов, Государственного реестра патентов Украины на изобретения.

"Отказали в предоставлении информации Государственная фискальная служба и Главное управление ГФС в Киеве относительно сведений о суммах, выплаченных доходов субъекту декларирования и членам его семьи за период с 1998 по 2014 годы, а также департамент превентивной деятельности Национальной полиции", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и одного министра Украины.