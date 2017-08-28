Раненый в Авдеевке британский журналист вернулся в Донбасс

Британский фотожурналист Кристофер Нанн, который в начале февраля 2017 года, в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен и почти потерял зрение, вернулся в Донбасс. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы с Вовой вернулись в Донбасс. Побывали на пенной вечеринке в День шахтера минувшей ночью в Покровске. Последняя поездка перед очередной хирургической операцией", – отметил журналист.

Напомним, в начале февраля 2017 года британский фотограф Кристофер Нанн при обстреле Авдеевки боевиками получил травму левого глаза. Его отправили в Днипро в областную больницу им. И. Мечникова.