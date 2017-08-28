Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Раненый в Авдеевке британский журналист вернулся в Донбасс
Ситуация в Донбассе

Раненый в Авдеевке британский журналист вернулся в Донбасс

Раненый в Авдеевке британский журналист вернулся в Донбасс
Кристофер Нанн / Фото: twitter.com/chrisnunnphoto

В начале февраля возле Авдеевки Кристофер Нанн получил травму левого глаза 

28.08.17 63
000

Британский фотожурналист Кристофер Нанн, который в начале февраля 2017 года, в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен и почти потерял зрение, вернулся в Донбасс. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы с Вовой вернулись в Донбасс. Побывали на пенной вечеринке в День шахтера минувшей ночью в Покровске. Последняя поездка перед очередной хирургической операцией", – отметил журналист.

Напомним, в начале февраля 2017 года британский фотограф Кристофер Нанн при обстреле Авдеевки боевиками получил травму левого глаза. Его отправили в Днипро в областную больницу им. И. Мечникова.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Хаг: Минскими соглашениями не предусмотрен ответный огоньКарта военных действий в зоне АТО на 28 августаВ Донецкой области на территории больницы нашли схрон со взрывчаткой

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 24711
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 1892
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3242
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 704
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2391
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 951
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1204
  1. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 14717 / 15876
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 10133 / 24711
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 4599 / 5152
  4. В Украину приходит еще одна авиакомпания 1789 / 2015
  5. Попить вина с чиновницей АМКУ стоит более 5 тысяч гривен 1755 / 1945
  6. Белые мыши. Творческая не элита России 1743 / 1862
  7. СМИ: Охрану Ким Чен Ына обеспечивают экс-сотрудники КГБ 1436 / 1641
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 103 / 24711
  2. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 32 / 15876
  3. Белые мыши. Творческая не элита России 14 / 1862
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 14 / 5152
  5. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 6 / 1335
  6. Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов 6 / 2445
  7. Замок в петле. О чем может рассказать Каменец-Подольская крепость 6 / 1087
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.