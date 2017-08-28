ОБСЕ зафиксировала более 600 случаев нарушения "школьного перемирия"

С начала августа уровень насилия в Донбассе снизился на 65%

Со времени объявления "школьного перемирия" в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил озвучил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг на брифинге в Днипре, передает УНИАН.

"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", – отметил он.

По его словам, минувшая неделя стала уже третьей подряд, когда миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. В целом с начала августа уровень насилия в Донбассе снизился на 65%.

Хаг отметил, что боевые столкновения по-прежнему происходят в известных горячих точках, хотя уровень нарушений режима "тишины" меньше.

К таким горячим точкам относятся районы Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также в районах к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска. В этих районах фиксируются до 80% нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, Хаг сказал, что были зафиксированы случаи применения танков, артиллерии и минометов, что вызывает обеспокоенность, так как это приводит к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и является наибольшей угрозой для местных жителей.

Также он добавил, что с начала года и до 25 августа СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения.