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Ситуация в Донбассе

Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в сентябре

Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в сентябре
Георгий Тука / Фото: УНИАН

Сейчас продолжаются дискуссии по концепции документа

28.08.17 138
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука надеется на то, что законопроект о реинтеграции оккупированных территорий поступит в Верховную Раду, согласно плану, в сентябре. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

"Это довольно сложный документ как с юридической точки зрения, так и с политической. Было очень много различного рода замечаний, пожеланий к этому документу, иногда диаметрально противоположных по смыслу и духу. Работа будет непростая. Я надеюсь, что, как и обещали, в сентябре этот закон поступит в ВР", - отметил Тука.

Он добавил, что будущее закона зависит от наличия политической воли. По его мнению, очень большое количество споров по документу касаются концептуальных вопросов, а не каких-то конкретных формулировок.

Тука сообщил, что основной тезис разработанного в СНБО законопроекта – это изменение системы менеджмента в Донецкой и Луганской областях на тех территориях, которые контролируются центральной властью

"Предусмотрено создание оперативного штаба под руководством ВСУ, подчинение всех ВГА, в том числе областных, и руководство этим штабом будет осуществлять ВСУ, а не СБУ, как это происходит сейчас. Это главная цель этого законопроекта", - добавил замминистра.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины. Первоначально, предполагалось, что Верховная Рада рассмотрит документ в июле, но в результате его рассмотрение перенесли на осень.

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