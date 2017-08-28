Суд арестовал начальника полиции охраны

В Киеве суд арестовал начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергея Будника. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
"По ходатайству ГПУ 25 августа 2017 года Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 августа ГПУ совместно со Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. грн взятки задержала начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергея Будника.