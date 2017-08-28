На минувшей неделе украинские военнослужащие ликвидировали 9 боевиков, - Минобороны

За прошедшую неделю в Донбассе были ликвидированы 9 боевиков, еще 17 - получили ранения. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что информацию о потерях оккупантов подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Потери противника за прошедшую неделю составили 9 погибших и 17 раненых оккупантов. Наибольшие потери понесли так называемые 3-я бригада и 9-й полк российских оккупационных войск, которые действуют под Горловкой и на Мариупольском направлении соответственно", - подчеркнул Мотузяник.

Напомним, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня в Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".