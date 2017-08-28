В организации оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России

Международная правозащитная организация Freedom House объяснила публикацию карты с "российским" Крымом.

Согласно заявлению организации Крым – это оккупированный полуостров украинской территории, а публикация карты была неправильно интерпретирована.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заявление координатора правозащитной организации Freedom House в Украине Зоряна Кися. По его словам организация в своем материале не признавала полуостров российским.

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"Это не политическая карта, а карта уровня свободы и демократии. Позиция Freedom House четкая и не изменится: Крым – это Украина. Здесь не может быть никакой дискуссии. Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. На этот факт не нужно закрывать глаза. Поэтому мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России", – сказал Кись.

Напомним, Freedom House проиллюстрировала отчет "Популисты и автократы: двойная угроза глобальной демократии" мировой картой, на которой украинский Крым изображен в составе России.