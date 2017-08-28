Польские и украинские диссиденты, которые отсидели свои сроки при советском режиме, и политзаключенные нынешней России обратились к осужденному крымчанину Руслану Зейтуллаеву со словами поддержки.

Видеоролик подготовила общественная инициатива "Евромайдан SOS".

"Будь уверен, ты не будешь оставаться в неволе так долго. Всевышний поможет нам освободить крымский полуостров от оккупантов и предателей. Мы сделаем все возможное, чтобы освободить тебя. Не имей сомнений на этот счет. Ты очень смелый и терпеливый. Пусть Аллах будет доволен тобой. Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся на родной земле", – сказал Джемилев.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. В итоге суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.