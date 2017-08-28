Берлин выделит еще 1,5 млн евро жителям Донбасса

Правительство Германии дополнительно выделит 1,5 млн евро для мероприятий по оказанию неотложной помощи ЮНИСЕФ жителям Донбасса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на посольство Германии в Украине.

Помощь в размере 1,5 млн евро пойдет людям, которые нуждаются в особой защите и страдают от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно - младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста.

"Прежде всего речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированное обеспечение доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий", - пояснили в посольстве Германии.

"Германия и в дальнейшем солидарна с народом Украины и стоит на его стороне. Мы и в будущем будем помогать людям, попавшим в беду в связи с событиями на востоке Украины. ЮНИСЕФ является для нас в этом деле испытанным партнером", - отметил посол Эрнст Райхель.

Отметим, до этого правительство Германии заявило, что предоставит в этом году безвозвратные средства размером в 1 млн евро для поддержки гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. А в мае 2017 года Федеральное правительство Германии выделило дополнительно 500 тысяч евро с целью информирования мирных жителей об опасности от мин и остатков боевых средств в зоне АТО.

Напомним, Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в сентябре.