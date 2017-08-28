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Ситуация в Донбассе

Берлин выделит еще 1,5 млн евро жителям Донбасса

Берлин выделит еще 1,5 млн евро жителям Донбасса
Иллюстративное фото

Помощь предоставят людям, которые нуждаются в особой защите 

28.08.17 21
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Правительство Германии дополнительно выделит 1,5 млн евро для мероприятий по оказанию неотложной помощи ЮНИСЕФ жителям Донбасса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на посольство Германии в Украине.

Помощь в размере 1,5 млн евро пойдет людям, которые нуждаются в особой защите и страдают от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно - младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста.

"Прежде всего речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированное обеспечение доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий", - пояснили в посольстве Германии.

"Германия и в дальнейшем солидарна с народом Украины и стоит на его стороне. Мы и в будущем будем помогать людям, попавшим в беду в связи с событиями на востоке Украины. ЮНИСЕФ является для нас в этом деле испытанным партнером", - отметил посол Эрнст Райхель.

Отметим, до этого правительство Германии заявило, что предоставит в этом году безвозвратные средства размером в 1 млн евро для поддержки гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. А в мае 2017 года Федеральное правительство Германии выделило дополнительно 500 тысяч евро с целью информирования мирных жителей об опасности от мин и остатков боевых средств в зоне АТО.

Напомним, Тука надеется, что законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит в сентябре.

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