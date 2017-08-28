У террористов "ЛНР" убили двух "депутатов" так называемого "парламента"

Члены террористической организации "Луганская народная республика" заявили об убийстве двух "депутатов парламента "ЛНР" в ночь с 26 на 27 августа. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.
"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись "депутатами" "Народного Совета "ЛНР", – говорится в сообщении террористов. – Данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия".
Боевики заявили, что по данному факту "возбуждено уголовное дело", якобы проводятся следственные действия.