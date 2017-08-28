Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » У Максима Нефьодова нет кнопок "вкл-выкл"

У Максима Нефьодова нет кнопок "вкл-выкл"

У Максима Нефьодова нет кнопок "вкл-выкл"

В Минэкономразвития открестились от регулирования цен на сжиженный газ

28.08.17 70
000

В Министерстве экономического развития и торговли отметили, что рост цен на сжиженный газ произошел отнюдь не по причине санкций СБУ.

Об этом написал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов на странице в Facebook.

"Скажу и я вам что-то о сжиженном газе, потому что эта волна поиска виновных во внезапном скачке цен дошла и до Министерства экономического развития и торговли. Мы не занимаемся рынком сжиженного газа, у нас нет никаких инструментов и полномочий для этого", - пишет чиновник.

"Это в Минэнерго. Это не попытка "съехать", это искреннее объяснение, что мы не следим за этим рынком, не имеем кнопок вкл-выкл или возможностей регулировать цены. Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке", - написал Нефьодов.

Напомним, цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украинские предприятия заработали за год более 26 млрд грнЦену на газ для населения просит обнародовать НафтогазКиевгаз опроверг информацию о предстоящем отключении газовых колонок в городе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 26278
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 1920
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3344
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 720
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2420
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 962
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1224
  1. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 14816 / 15965
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 11487 / 26278
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 4670 / 5237
  4. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 2622 / 3024
  5. В Украину приходит еще одна авиакомпания 2009 / 2212
  6. Попить вина с чиновницей АМКУ стоит более 5 тысяч гривен 1813 / 1994
  7. Белые мыши. Творческая не элита России 1809 / 1936
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 113 / 26278
  2. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 33 / 15965
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 15 / 5237
  4. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 14 / 3024
  5. Белые мыши. Творческая не элита России 14 / 1936
  6. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 8 / 1394
  7. Школа и выживание. 8 вещей, более важных для школьника, чем новые тетради 6 / 1201
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.