У Максима Нефьодова нет кнопок "вкл-выкл"

В Министерстве экономического развития и торговли отметили, что рост цен на сжиженный газ произошел отнюдь не по причине санкций СБУ.

Об этом написал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов на странице в Facebook.

"Скажу и я вам что-то о сжиженном газе, потому что эта волна поиска виновных во внезапном скачке цен дошла и до Министерства экономического развития и торговли. Мы не занимаемся рынком сжиженного газа, у нас нет никаких инструментов и полномочий для этого", - пишет чиновник.

"Это в Минэнерго. Это не попытка "съехать", это искреннее объяснение, что мы не следим за этим рынком, не имеем кнопок вкл-выкл или возможностей регулировать цены. Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке", - написал Нефьодов.

Напомним, цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз.