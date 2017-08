Проект Fashion Scout Kiev является единственной платформой для начинающих брендов в Восточной Европе и уникальным местом, где молодые дизайнеры могут заявить о себе, представив коллекции главным модным СМИ и байерам самых больших магазинов мира.

В этом сезоне Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S'18 участниками платформы станут 40 молодых брендов, чья история лишь начинается. Прибудет 11 иностранных гостей из Чехии, Румынии, Польши, Эстонии, Литвы, Грузии и Армении.

Съемкой рекламной кампании этого сезона Fashion Scout Kiev занималась зарубежная команда из Греции - фотограф Джордж Ливиератос и креативный директор Елена Боровитска. Джордж совсем скоро приедет в Киев, чтобы посетить неделю моды и в отдельности показ греческого дизайнера Kathy Heyndels.

Джордж Ливиератос и Елена Боровитска:

“Концептом платформы Fashion Scout является привлечение новых талантов, раскрытие новых имен и брендов. Идея рекламной съемки показать, что абсолютно разные дизайнеры могут принимать участие в Fashion Scout. Мы снимали 2 дня и каждый сетап - местность, макияж, настроение и позирование моделей - не имел ничего общего с предыдущим. На наш взгляд съемка получилась яркая и насыщенная. Благодарим команду Fashion Scout за кооперирование и возможность работы над интересным проектом!”

Фотосъемка имеет несколько частей и каждая из них посвящена разным историям. Такую задумку удалось воплотить благодаря использованию коллекций разных брендов в одном проекте. Главные имиджи были созданы благодаря образам от Monstra, Natasha Tropko, Who is it?.

Среди участников Fashion Scout Kiev проходит конкурс Design It, который основан в партнерстве с изданиями Vogue Italia и Vogue Украина. Победители будут оглашены на церемонии открытия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days 30 августа. Призы ожидают трех участников - главный из них от Fashion Scout и MBKFD - большой показ в следующем сезоне, за второе и третье место победителей ждут публикации от Vogue Ukraine и Vogue Italia.

______________

Фотограф: Джордж Ливиератос (George Livieratos - http://georgelivieratos.com)

Креативный директор: Елена Боровитска (Elena Borovitska)

Стилист: Настя Юнгер

Модели: Лиана Ткаченко (EgoModels), Лера Макеева (EgoModels), Анна Чабанюк (Modus Vivendis), Sandra (Kmodels)

Hair & Makeup: MakeUpMe Academy

Ассистенты: Дарья Бордюг, Александр Печерица, София Недоля

Рекламный кампейн:

https://drive.google.com/drive/folders/0ByzCiotjHoLWdXBRbnc4cDFBSVE?usp=sharing

Место проведения: КВЦ “Парковый”, Парковая дорога, 16А

Официальный сайт MBKFD: mbfwkiev.com

Facebook: @MercedesBenzFashionWeekKiev

Instagram: @mbfwkiev