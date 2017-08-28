2 сентября Одесса отпразднует 223-ю годовщину основания города. В честь этого события фонд «Холидейз» разработал масштабную праздничную программу, которая включает концерт, световое шоу и ряд других развлекательных мероприятий.

2 сентября на Потемкинской лестнице состоится праздничный концерт с участием украинской группы «Океан Эльзы», грузинской певицы Нино Катамадзе и греческой исполнительницы Demy. Вечером этого же дня запланирован показ грандиозного светового шоу. 1 и 3 сентября в городе во второй раз пройдет международный фестиваль 3D-маппинга.

Все эти события отражают лишь небольшую часть культурно - развлекательной жизни Одессы в настоящее время, которая будет активно развиваться в ближайшем будущем. О том, какое место Одесса будет занимать в фестивальной жизни Украины, мы побеседовали с руководителем фонда Еленой Орловой.

Елена, чем занимается фонд?

Наша основная миссия – насытить Одессу фестивальными событиями. Нам уже часто говорят, что Одесса стала едва ли не главным фестивальным городом страны, и мы хотим только укрепить этот статус в рамках концепции «Одесса – город ста фестивалей».

За счет чего будете это делать?

Мы возрождаем и укрепляем традиционные фестивали и даем старт новым.

Например?

Этой весной мы возродили «Юморину», проведение которой было приостановлено в 2014 году в связи с военными событиями в стране. Вернули мы ее весело и громко, ведь это визитная карточка города. Затем в июле на Морвокзале, прямо на пирсе, прошел концерт «95-го квартала». Уже через день у нас же в городе проводилась «Лига смеха». Кроме того, в Одессе всегда очень тепло проходит новогодняя ночь на Думской площади, горожане приходят сюда и в минус 20, и в снегопад – в любую погоду.

Вы делаете акцент на юморе и музыке?

Нет, не только. Например, в июне этого года у нас прошел День близнецов. Поводом для такого праздника стал первый день рождения знаменитых одесских пятерняшек, которые родились год назад. Нам удалось собрать полный Зеленый театр гостей; это был, наверное, самый теплый и семейный праздник из всех публичных мероприятий, которые мы проводили. В ближайших планах города – проведение фестивалей блюза и немого кино. Причем это будут очень серьезные фестивали.

Где вы будете их проводить?

Стараемся подбирать локации, способные вместить много зрителей. Например, мы возродили Стамбульский парк. Хотя, конечно, городу не хватает крупных концертных площадок.

Будете строить концертный зал? Уже есть проект?

Пока что проекта нет, но есть концепция и несколько возможных вариантов ее реализации. Мы рассматриваем разные локации, потому что нужны и открытая площадка, и закрытый комплекс. Хотелось бы тысяч на 10 человек крытую площадку и на 7-10 тысяч человек – открытую. Ведь к нам часто приезжают популярные артисты, но не всегда залы коммерческих клубов могут вместить всех желающих. Поскольку мы город-курорт и город-порт, то такая потребность стоит очень остро. Соответственно, будем работать в этом направлении.