Порошенко не устраивает работа ОБСЕ в Донбассе

Об этом Порошенко заявил в ходе визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9:00 утра и в 18:00 уехали, а всю ночь обстреливают", - сказал Порошенко.

Он сообщил, что им было предложено, чтобы круглосуточно 7 дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня.

"Именно Украина выдвинула инициативу по "школьному перемирию". С 25-го августа объявить жесткое прекращении огня", - сказал президент.

Глава государства отметил, что уже третьи сутки Вооруженные силы Украины не несут боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения.

При этом Порошенко выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активных действий украинской власти, Украине удастся достичь мира в Донбассе.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала более 600 случаев нарушения "школьного перемирия".