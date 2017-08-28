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Главная » Страна » Узбеку не удалось дать взятку нашему пограничнику

Узбеку не удалось дать взятку нашему пограничнику

Узбеку не удалось дать взятку нашему пограничнику
Фото из открытых источников

За проход через "Каланчак" гражданин Узбекистана предложил 800 грн

28.08.17 62
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Гражданин Узбекистана пытался подкупить украинского пограничника на админгранице с аннексированным Крымом, чтобы проехать на материковую часть Украины без необходимых документов.

Об этом 28 августа сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Вчера с территории временно оккупированного Крыма в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыл 46-летний гражданин Узбекистана. Во время проверки документов пограничники выяснили, что у иностранца нет специального разрешения и он попал на территорию аннексированного Крыма незаконно, через один из временно закрытых пунктов пропуска. За содействие в беспрепятственном пропуске на материковую часть Украины узбек предложил пограничникам 2 тысячи российских рублей (около 800 грн)", – сказано в сообщении.

От взятки наши пограничники отказались, и сообщили об это сотрудникам Национальной полиции. В итоге узбеку запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Напомним, в 2017 году в Украину уже не пустили 10 тыс. иностранцев.

 

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