Узбеку не удалось дать взятку нашему пограничнику

Гражданин Узбекистана пытался подкупить украинского пограничника на админгранице с аннексированным Крымом, чтобы проехать на материковую часть Украины без необходимых документов.

Об этом 28 августа сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Вчера с территории временно оккупированного Крыма в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" прибыл 46-летний гражданин Узбекистана. Во время проверки документов пограничники выяснили, что у иностранца нет специального разрешения и он попал на территорию аннексированного Крыма незаконно, через один из временно закрытых пунктов пропуска. За содействие в беспрепятственном пропуске на материковую часть Украины узбек предложил пограничникам 2 тысячи российских рублей (около 800 грн)", – сказано в сообщении.

От взятки наши пограничники отказались, и сообщили об это сотрудникам Национальной полиции. В итоге узбеку запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

Напомним, в 2017 году в Украину уже не пустили 10 тыс. иностранцев.