Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко полностью выполнить свои обязательства

Берлин и Париж констатируют, что ситуация в Донбассе не улучшилась

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины.

Об этом сообщается в совместном заявлении канцлера Германии и президента Франции о ситуации на востоке Украины, распространенное пресс-службой правительства ФРГ, на которое ссылаются европейские СМИ.

"Мы требуем от президента Путина и президента Порошенко полностью выполнить свои обязательства публично и четко содействовать и обеспечить прекращение огня, а также обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и местным силам", - говорится в заявлении.

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Париж и Берлин с сожалением отмечают, что после последних телефонных переговоров лидеров стран "нормандской четверки" 22 августа (Франция, Германия, Украина, РФ) "ситуация с безопасностью в восточной Украине существенно не улучшилась".

"Несмотря на общую поддержку четырех лидеров,… новое соглашение о прекращении огня, подписанное участниками Трехсторонней контактной группы, не реализовано полностью. По-прежнему есть множественные случаи нарушений перемирия, в том числе и с использованием тяжелого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ также сообщает об угрозах их персоналу и ограничениям на свободу передвижения, особенно в областях, не контролируемыми правительством Украины", - говорится в заявлении.

Берлин и Париж также рекомендуют улучшить сотрудничество в рамках СЦКК для прекращения боевых действий и призывают все стороны предоставлять миссии ОБСЕ безопасный и беспрепятственный доступ.

"Мы продолжим следить за ситуацией в ближайшие дни", - сказано в заявлении.

Напомним, Берлин выделит еще 1,5 млн евро жителям Донбасса.