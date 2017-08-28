В киевские школы в этом году пойдут 32 тысячи первоклассников

Всего в столице получают образование 402,5 тыс. детей и подростков дошкольного и школьного возраста

В новом учебном году число первоклассников в киевских школах составит 32 тысячи.

Об этом в комментарии 44.ua рассказала начальник управления дошкольного общего, среднего и внешкольного образования КГГА Елена Бохно.

"Количество школьников и воспитанников ДОУ по Украине имеет тенденцию уменьшаться. Однако в Киеве продолжает расти не только количество детей, которым нужно идти в ДОУ, но и детей школьного возраста. За последние годы только количество первоклассников выросло на 10%. По состоянию на 28 августа, в первые классы общеобразовательных учебных заведений столицы подано 32 тысячи заявлений", – сообщила Бохно.

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По ее словам, всего в Киеве получают образование 402,5 тыс. детей и подростков дошкольного и школьного возраста.

Напомним, в школах "ЛНР" собрались разделить классы по половому признаку.