В Крыму запустили крылатую ракету

Расположенный под Балаклавой береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" в аннексированном Крыму произвел пуск крылатой ракеты в рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота России.
Об этом 28 августа сообщает пресс-служба минобороны России.
"В свою очередь, ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", – говорится в сообщении.
Всего, по данным ведомства, в учениях были задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.
Напомним, Freedom House объяснила публикацию карты с "российским" Крымом.