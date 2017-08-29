Сутки в АТО прошли без потерь

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Беспокойная обстановка сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18 часов и до полуночи боевики трижды обстреливали наши позиции, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22 часов преступники выпустили по украинским укреплениях 4 мины калибра 82 миллиметра.

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Кроме того, на донецком направлении факты применения противником оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.