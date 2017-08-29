Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сутки в АТО прошли без потерь
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО прошли без потерь

Сутки в АТО прошли без потерь
Фото: УНИАН

Боевики 19 раз нарушали "школьное перемирие"

29.08.17 9
000

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Беспокойная обстановка сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18 часов и до полуночи боевики трижды обстреливали наши позиции, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22 часов преступники выпустили по украинским укреплениях 4 мины калибра 82 миллиметра.

Кроме того, на донецком направлении факты применения противником оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко полностью выполнить свои обязательстваБерлин выделит еще 1,5 млн евро жителям ДонбассаУ террористов "ЛНР" убили двух "депутатов" так называемого "парламента"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 28589
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 1942
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3412
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 742
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2445
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 979
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1256
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6168 / 28589
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 5525 / 6245
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3796 / 4187
  4. В Украину приходит еще одна авиакомпания 2117 / 2312
  5. У Климкина нет российского гражданства, – МИД РФ 1642 / 1885
  6. Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войны 1392 / 1603
  7. Биткоин идет на смену доллару 1053 / 1206
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 58 / 28589
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 18 / 6245
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 15 / 4187
  4. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 8 / 1464
  5. В Украину приходит еще одна авиакомпания 6 / 2312
  6. Полиция отрабатывает несколько версий взрыва возле Кабмина 24 августа 5 / 183
  7. Первый олигарх. Опасная игра Михаила Терещенко 5 / 23527
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.