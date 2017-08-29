Посольство Украины возмутилось флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии

Посольство Украины в Болгарии возмущено тем, что во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка был развернут флаг террористической организации "ДНР". Об этом говорится в заявлении посла Николая Балтажи на сайте украинского диппредставительства.

"Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю", – отметил Балтажи.

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Николай Балтажи потребовал от болгарских властей расследования "этой грязной провокации".

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева прокомментировала инцидент с флагом "ДНР" в ходе торжеств по случаю годовщины битвы за гору Шипка. Соответствующий комментарий она дала в эфире телеканала Nova TV, передает Европейская правда.

"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана", – сказала Захариева.

По ее словам, особенно неприятен тот факт, что флаг непризнанной республики, который в ближайшем будущем будет оставаться символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий", – отметила министр.

"В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения", – добавила Захариева.

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Напомним, в субботнем репортаже телеканала БНТ была показана группа людей, развернувших флаг с надписью "Донецкая народная республика".

В этот день на вершине горы Шипка проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за эту гору. Это одна из самых известных и ключевых битв русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в ходе которой победили российские и болгарские войска. В торжественных мероприятиях принимал участие президент Болгарии Румен Радев.