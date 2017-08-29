Минобороны: Разминировать Донбасс помогают волонтеры из Дании

Разминирование в зоне проведения антитеррористической операции происходит совместно с неправительственной общественной организацией "Датская группа разминирования".
Об этом рассказал во время брифинга спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает РБК-Украина.
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"Очищение территории происходит совместно с НОО "Датская группа разминирования", - сказал Праута.
По его словам, на сегодняшний день проверяется территория около поселка Мирная Долина Луганской области.
Напомним, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получили новое современное оборудование на сумму 64 тыс. евро от Североатлантического альянса.