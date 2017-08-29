Жители Сумщины и Ивано-Франковска обратились в Службу безопасности Украины и сообщили о попытках вербовки их российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На Сумщине на "горячую линию" ведомства позвонил житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины был ранен российскими пограничники и вывезен в РФ. Несколько недель мужчину насильно удерживали в России, и, применяя физическое и психологическое давление, принуждали к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.

Мужчина сразу обратился в СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.

Жителя Ивано-Франковской области задержали пограничники ФСБ РФ за нелегальное пересечение границы. Сотрудники ФСБ шантажом и угрозами заставили мужчину дать согласие на сотрудничество. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБ Украины и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора.

Оба мужчины на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождены от уголовной ответственности. Судьи учли, что граждане для выполнения преступного задания иностранного государства никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями.