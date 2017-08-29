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Главная » Страна » Волкер: США не пойдут на соглашение с Россией за спиной Украины
Волкер: США не пойдут на соглашение с Россией за спиной Украины
Курт Волкер / Фото из открытых источников

Волкер: США не пойдут на соглашение с Россией за спиной Украины

Спецпредставитель США заверяет, что наша страна занимает важное место в международной политике администрации Трампа

29.08.17 20
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США не будут заключать отдельные соглашения с Россией относительно решения конфликта в Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает DW.

"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", – заявил он.

Волкер заверил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации президента США Дональд Трампа.

"Она является важной. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", – отметил Волкер.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа отметил, что США полностью поддерживают нормадский формат и не собираются становиться его частью.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в нормандском формате. Мы не имеем намерений становиться его частью или возглавлять его", – заявил Волкер.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия пытается "заморозить" конфликт в Донбассе.

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