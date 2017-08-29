По подозрению в поставках оружия и наркотиков из зоны АТО

Утром во вторник, 29 августа, в Николаеве начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей. Об этом сообщает местное издание Новости-N.

В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от Оппозиционного блока Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса, Владислава Чайки и Михаила Титова. Также обыски проводятся у адвоката Василия Калаянова и двух других николаевских защитников. Предпринимателя Алексея Пелипаса забрали на допрос. Обыски также проводятся в здании "Техноконтракта".

Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков.

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Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

По данным издания, всех вышеперечисленных лиц подозревают в поставках оружия и наркотиков из зоны АТО.

По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Ентина обыски проходят также в Департаменте ЖКХ. По информации НикВестей, обыски проводятся также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета, подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.