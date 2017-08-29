Законопроект о реинтеграции Донбасса завершен на 99,9%, – Луценко

Отдельные моменты из этого документа будут в послании президента к Раде

Законопроект о реинтеграции Донбасса фактически завершен и рассмотрен на 99,9%. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

Кроме того, она отметила, что отдельные моменты из этого закона будут также и в послании президента к Верховной Рады Украины.

"Он (законопроект, - ред.) является полноценным. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты из этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде", - сказала Луценко.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины. Первоначально, предполагалось, что Верховная Рада рассмотрит документ в июле, но в результате его рассмотрение перенесли на осень.