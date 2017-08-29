Время работы КПВВ в зоне АТО сокращается

В районе проведения антитеррористической операции в соответствии с временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 7:00 до 18:30.

Таким образом, время работы КПВВ становится меньше.

Изменение временного режима в первую очередь связано с составляющей в сфере безопасности и направлено на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток сокращается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны российских наемников.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.