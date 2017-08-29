Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » США против "заморозки" вопроса аннексии Крыма, – Волкер

США против "заморозки" вопроса аннексии Крыма, – Волкер

США против "заморозки" вопроса аннексии Крыма, – Волкер
Курт Волкер / Фото: kyivpost.com

Между оккупацией Крыма и Донбасса нет разницы

29.08.17 917
800

США выступают против "замораживания" вопроса аннексии Крыма. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, передает DW.

Волкер, комментируя заявление председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно "заморозки" вопроса аннексии Крыма, заявил, что нет разницы между оккупацией Крыма и Донбасса.

"Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и в Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий", – заявил Волкер.

Он также отметил, что целью США является достижение прогресса в установлении мира и украинского суверенитета в Донбассе и в Крыму. При этом он добавил, что прогресс по одному направлению не должен прямо зависеть от прогресса по другому.

Напомним, лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступил за "заморозку" спора об аннексии Крыма, признавая при этом незаконные действия России.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Волкер: США не пойдут на соглашение с Россией за спиной УкраиныВ Крыму запустили крылатую ракетуУзбеку не удалось дать взятку нашему пограничнику

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 29458
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 1983
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3486
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 759
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2471
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 988
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1281
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 7040 / 29458
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 7018 / 7581
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 4154 / 4503
  4. Посольство Украины возмутилось флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии 2983 / 3303
  5. В Украину приходит еще одна авиакомпания 2166 / 2356
  6. У Климкина нет российского гражданства, – МИД РФ 1707 / 1937
  7. Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войны 1506 / 1707
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 65 / 29458
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 20 / 7581
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 16 / 4503
  4. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 11 / 1143
  5. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 8 / 1492
  6. Законопроект о реинтеграции Донбасса завершен на 99,9%, – Луценко 7 / 1339
  7. На одном языке. Чему взрослые могут поучиться у детей 6 / 365
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.