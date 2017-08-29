США против "заморозки" вопроса аннексии Крыма, – Волкер

США выступают против "замораживания" вопроса аннексии Крыма. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, передает DW.

Волкер, комментируя заявление председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно "заморозки" вопроса аннексии Крыма, заявил, что нет разницы между оккупацией Крыма и Донбасса.

"Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и в Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий", – заявил Волкер.

Он также отметил, что целью США является достижение прогресса в установлении мира и украинского суверенитета в Донбассе и в Крыму. При этом он добавил, что прогресс по одному направлению не должен прямо зависеть от прогресса по другому.

Напомним, лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступил за "заморозку" спора об аннексии Крыма, признавая при этом незаконные действия России.