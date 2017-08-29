В городе Белая Церковь в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого пострадал 32-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области в Facebook.

"Взрыв произошел сегодня около 10:00 в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Предварительная причина - взрыв природного газа. Взрывной волной выбило окна на кухне и балконе. Травмирован 32-летний мужчина. Его госпитализировали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевгазе назвали возможные причины вчерашнего взрыва в жилом доме







Фото: Нацполиция

Напомним, 26 июля в Голосеевском районе Киева по улице Бурмистенко, 12 произошел взрыв между первым и вторым этажами многоэтажного жилого дома. Погибла женщина пожилого возраста.