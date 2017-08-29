Оккупанты в Крыму возбудили новое уголовное дело против украинца Балуха

В оккупированном Крыму против незаконно осужденного украинца Владимира Балуха открыли новое уголовное дело. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Балух 11 августа 2017 года "во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политзаключенный зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке".

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По информации адвокатов украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Балуха, а именно - ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС.

Адвокат политзаключенного подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию.

Правозащитники убеждены, что новое уголовное дело свидетельствует о продолжении преследования Балуха по политическим мотивам даже после неправосудного приговора.

Напомним, 4 августа оккупационный "суд" приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.