Боевики "ЛНР" обвинили Свидетелей Иеговы в работе на СБУ и "неонацистские группировки"

Боевики "ЛНР" заявили о пресечении деятельности религиозной организации Свидетели Иеговы. Об этом сообщают информационные ресурсы сепаратистов.

Членов организации обвинили в работе на украинские спецслужбы и "неонацистские группировки".

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данная организация не только действовала в нарушение законодательства "Луганской народной республики", но и являлась активным агентом влияния Службы безопасности Украины в ЛНР. В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации Свидетели Иеговы в городе Луганске и городе Алчевске обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины", – рассказал "замминистра госбезопасности "ЛНР" Александр Басов.

Он заявил, что ранее агитационные листовки СБУ и "Национального корпуса "Азов" были расклеены в Алчевске.

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Также Свидетелей Иеговы обвинили в сотрудничестве с украинскими военными и "Правым сектором" на неоккупированной территории Луганской области.

Напомним, 17 июля 2017 года Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Решение суда вступило в силу. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.

В ряде городов России уже возбуждены уголовные дела о продолжении деятельности Свидетелей Иеговы после судебного запрета, а также о "вовлечении в деятельность" этой организации.