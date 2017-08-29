Украинский лоукостер может появиться в следующем году, – Омелян

Это будет частная компания с регистрацией в Украине и иностранным партнером

В 2018 году в Украине может начать работать собственная лоукост-компания для выполнения внутренних рейсов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

"Мы никогда не вели речь, что это будет государственный (лоукостер, – ред.). Мы говорим, что будет частная компания украинская и иностранная, которые готовы создать лоукост-компанию в Украине с регистрацией для того, чтобы осуществлять внутренние рейсы. Переговоры продолжаются, – сообщил Омелян. – Мы стараемся, чтобы они были зарегистрированы в этом году. И начали выполнять рейсы в следующем году".

В то же время министр отказался озвучить название иностранного партнера.