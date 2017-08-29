Казахстан готов помогать разрешению конфликта в Донбассе, – Назарбаев

Казахстан готов способствовать разрешению конфликта в Донбассе. Об этом сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Казинформ.
"Казахстан предпринял немалые шаги и готов способствовать далее диалогу по разрешению кризиса на юге-востоке Украины. Мы призываем стороны данного конфликта найти пути его преодоления", – отметил глава Казахстана.
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Кроме того, Назарбаев выразил обеспокоенность ужесточением санкционного противостояния между США и Россией.