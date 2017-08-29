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Фото Армия приняла на вооружение ракетный комплекс "Корсар"

<span class="label red">Фото</span> Армия приняла на вооружение ракетный комплекс "Корсар"
ПРК "Корсар" / Фото: ukroboronprom.com.ua

Новый ракетный комплекс позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км

29.08.17 128
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Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Принятию на вооружение нового ракетного комплекса предшествовал целый комплекс испытаний. Также досрочно были изготовлены и поставлены в ВСУ более 50 ракет к "Корсару".

"Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча.

Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств.

КБ "Луч" для "Корсара" разработало две управляемых ракеты: ЖК-3К и ЖК-3ОФ.

Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов. Выстрел может производиться как со станка, так и бруствера.

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