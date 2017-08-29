Главу Укравтодора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание за нарушение антикоррупционного законодательства председателю Укравтодора Славомиру Новаку.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
Так, по результатам внеплановой проверки в Укравтодоре выявлены нарушения требований ст. 12 и 19 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
"С целью выполнения предписания НАПК требует принять меры по устранению выявленных нарушений. Предписание является обязательным к исполнению", - отметили в агентстве.
Напомним, НАПК уличило одного из руководителей Нацполиции в том, что тот не задекларировал собаку.