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Главная » Страна » Главу Укравтодора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства

Главу Укравтодора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства

Главу Укравтодора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства
Фото: newsbalt.ru

Славомира Новака обязали исполнить предписание НАПК

29.08.17 36
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание за нарушение антикоррупционного законодательства председателю Укравтодора Славомиру Новаку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Так, по результатам внеплановой проверки в Укравтодоре выявлены нарушения требований ст. 12 и 19 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"С целью выполнения предписания НАПК требует принять меры по устранению выявленных нарушений. Предписание является обязательным к исполнению", - отметили в агентстве.

Напомним, НАПК уличило одного из руководителей Нацполиции в том, что тот не задекларировал собаку.

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