Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Священник на Ровенщине выбил зуб своему единоверцу

Священник на Ровенщине выбил зуб своему единоверцу

Священник на Ровенщине выбил зуб своему единоверцу
Иллюстративное фото

Нападавший относится к Московскому патриархату, а пострадавший – к Киевскому

29.08.17 63
000

В селе Повча Ровенской области священник Украинской православной церкви Виталий Буга напал на своего коллегу Александра Тимощука, выбив ему зуб.

Об этом сообщает Еrve.ua.

По словам жертвы нападения Тимощука, инцидент произошел возле сельской школы.

"Я приехал в школу в селе Повча, поскольку матушка там работает. Ждал ее в машине. К машине подошел священник Виталий Буга. Он был в подряснике и с крестом на груди. Сначала я не понял, что происходит. Он начал меня бить. Выбил мне зуб. Кровь разбрызгалась по салону машины", – рассказал он.

Тимощук считает, что причиной драки послужила профессиональная деятельность.

"Священник во время нанесения мне ударов, кричал, что это мне за крещение у него на приходе. Да, я действительно крестил своих прихожан. Так же, как и он крестит своих на территории моего прихода", – сказал он.

Примечательно, что нападавший относится к Московскому патриархату, а пострадавший – к Киевскому.

Напомним, Порошенко ждет признания автокефалии украинской церкви.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войныМассовая резня на российском ГАЗе: трое погибшихКиевлянину грозит до 10 лет лишения свободы за детское порно

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 30083
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2015
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3534
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 773
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2490
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 994
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1289
  1. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 7646 / 8308
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 7533 / 30083
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 4250 / 4615
  4. Посольство Украины возмутилось флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии 3043 / 3372
  5. В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине 2816 / 3083
  6. В Украину приходит еще одна авиакомпания 2177 / 2367
  7. У Климкина нет российского гражданства, – МИД РФ 1714 / 1943
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 73 / 30083
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 20 / 8308
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 18 / 4615
  4. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 13 / 1419
  5. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 8 / 1508
  6. Законопроект о реинтеграции Донбасса завершен на 99,9%, – Луценко 7 / 1455
  7. На одном языке. Чему взрослые могут поучиться у детей 7 / 395
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.