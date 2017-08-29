Священник на Ровенщине выбил зуб своему единоверцу

В селе Повча Ровенской области священник Украинской православной церкви Виталий Буга напал на своего коллегу Александра Тимощука, выбив ему зуб.

Об этом сообщает Еrve.ua.

По словам жертвы нападения Тимощука, инцидент произошел возле сельской школы.

"Я приехал в школу в селе Повча, поскольку матушка там работает. Ждал ее в машине. К машине подошел священник Виталий Буга. Он был в подряснике и с крестом на груди. Сначала я не понял, что происходит. Он начал меня бить. Выбил мне зуб. Кровь разбрызгалась по салону машины", – рассказал он.

Тимощук считает, что причиной драки послужила профессиональная деятельность.

"Священник во время нанесения мне ударов, кричал, что это мне за крещение у него на приходе. Да, я действительно крестил своих прихожан. Так же, как и он крестит своих на территории моего прихода", – сказал он.

Примечательно, что нападавший относится к Московскому патриархату, а пострадавший – к Киевскому.

Напомним, Порошенко ждет признания автокефалии украинской церкви.