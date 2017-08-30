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Главная » Страна » Кокс говорит. Экс-глава Европарламента об отличиях Украины-2013 от Украины-2017
Кокс говорит. Экс-глава Европарламента об отличиях Украины-2013 от Украины-2017
Фото: Getty Image

Кокс говорит. Экс-глава Европарламента об отличиях Украины-2013 от Украины-2017

Экс-глава Европарламента и руководитель миссии ЕП по реформированию Верховной Рады рассказал Фокусу о политической ответственности народных депутатов, минских соглашениях и прогрессе Украины за последние четыре года

Милан Лелич - 30.08.17 993
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Бывший глава Европарламента Пэт Кокс и экс-президент Польши Александр Квасьневский были постоянными гостями Украины в 2012–2013 годах. Тогда они пытались решить проблему с избирательным правосудием, ведь тюремное заключение Юлии Тимошенко считалось главным препятствием к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. После победы Евромайдана Кокс продолжает помогать Украине — теперь как глава миссии по реформированию Верховной Рады. Под его руководством в начале весны принят отчёт с 52 рекомендациями по улучшению парламентских процедур в нашей стране. Но у украинских парламентариев руки до их реализации так и не дошли.

Вы как руководитель Миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады предложили множество реформ нашей законодательной отрасли. Но за полтора года почти ничего не было сделано. Проблема в отсутствии политической воли?

«Мы — внешние партнёры, наша обязанность — помогать и советовать, но не настаивать и не контролировать. Ответственность за реформы начинается и заканчивается в самой Украине»

— Почти сразу после того, как рекомендации нашего отчёта были приняты постановлением Верховной Рады, Украина столкнулась с политическим кризисом, который длился несколько недель и привёл к назначению нового правительства.

Новый спикер Андрей Парубий и руководители фракций возобновили диалог по реформе, создали группу реформ фракции и участвовали в формировании консенсуса. Проекты предложений внесли в повестку дня парламента, но голосов не хватило. Наши контакты возобновятся в сентябре, чтобы выяснить, как преодолеть этот тупик.

Между тем для содействия админреформе Верховной Рады в рамках программы ЕС/ПРООН «Рада за Европу» состоялось несколько визитов старшего админперсонала ВР в Европарламент, в Вестминстер, а также в шотландский и ирландский парламенты. Мы — внешние партнёры, наша обязанность — помогать и советовать, но не настаивать и не контролировать. Ответственность за реформы начинается и заканчивается в самой Украине.

Каким образом украинских депутатов можно заставить приходить на работу? Пока что все штрафы за прогулы ни на что не влияют.

— Посещение и голосование в Верховной Раде по существу является вопросом политической культуры, а не правил или санкций. В идеальном мире депутат избирается для представления общественных интересов и добросовестно выполняет свои обязанности. В тех случаях, когда это не так, скрытые выгоды, продвижение частных интересов всегда могут перевесить любые возможные санкции.

Главный источник санкций в политике — граждане, которые могут не поддержать таких депутатов. Потому нужна прозрачная и открытая система информирования избирателей о работе депутатов.

Прокомментируйте заявления лидеров так называемой Донецкой народной республики о «создании» нового геополитического субъекта «Малороссии». О чём вся эта история? Это самодеятельность или большая игра, вдохновлённая Кремлём?

— Идеи «Малороссии» или «Новороссии» должны категорически отвергаться Украиной и её международными партнёрами. Независимо от того, местная ли это инициатива, или вдохновлённая Кремлём, Донбасс является частью суверенной территории Украины и, несмотря на конфликт, должен таким и признаваться.

Минские соглашения зашли в тупик, не наблюдается ни малейшего прогресса. Что нужно сделать, чтобы сдвинуть мирный процесс с мёртвой точки?

«Мы — внешние партнёры, наша обязанность — помогать и советовать, но не настаивать и не контролировать. Ответственность за реформы начинается и заканчивается в самой Украине»

— Постоянное нарушение режима прекращения огня, еженедельные, а иногда и ежедневные смерти и ранения военнослужащих, страдания ни в чём не повинных гражданских лиц, оказавшихся в центре событий, требуют ответа. Минский процесс, пусть и несовершенный, — это единственный вариант. Назначение Курта Волкера спецпредставителем США по Украине, учитывая его биографию, указывает на серьёзность намерений Вашингтона в данном вопросе.

ЕС и США будут и дальше поддерживать антироссийские санкции? Существуют ли какие-то другие реальные меры, которые могут повлиять на агрессивную политику России?

— Я поддерживаю политику санкций и рад видеть единство ЕС в этом вопросе. Это важный дипломатический сигнал для России о том, что её поведение в отношении Украины неприемлемо. Недавние инициативы в Вашингтоне [введение новых санкций] подтверждают, что смена президентской администрации в США не приведёт к отказу от этой политики, несмотря на прежние опасения, что это может быть так.

Вы несколько лет связаны с украинской политической жизнью. Назовите три основных различия между Украиной-2013 и Украиной-2017.

— Первое — это электронные тендеры и электронные декларации как инструменты прозрачности для борьбы с коррупцией.

Второе — рыночная реформа газового сектора, хотя её ещё предстоит завершить. Здесь за три года достигнуто больше, чем за предыдущие десятилетия. Это исторически был хороший источник дохода для людей «изнутри» системы. 

Далее — стабилизация и выход из сильного экономического кризиса с первым положительным темпом роста за четыре года, зафиксированным в 2016 году. Если вести разумную политику, это может означать начало конца кризиса и стать поворотным моментом для Украины. 

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