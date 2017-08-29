Одессу и Львов свяжет автобан

Современный автобан между Львовм и Одессой, который пройдет еще через несколько крупных украинских городов, станет одной из составляющих сухопутной ветки между портами Черного и Балтийского морей.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает сайт правительства.
Отдельное внимание, по его словам, уделено строительству новых магистралей.
"Один из таких проектов - дорога Львов - Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон", - отметил премьер.
По его словам, трасса объединит западную границу с портами и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. Работы уже начаты, и за 3-4 года страна получит новую дорогу европейского качества сообщением Запад-Юг.
Напомним, главу Укравтодора обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства.