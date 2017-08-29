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Главная » Страна » В Украине стартует антикоррупционный международный фестиваль

В Украине стартует антикоррупционный международный фестиваль

В Украине стартует антикоррупционный международный фестиваль

Цель проекта – рассказать, как возникла коррупция, как с ней борются в мире, какие коррупционные схемы унаследовала Украина от эпохи СССР

29.08.17 22
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В сентябре в девяти городах Украины и Кишиневе (Республика Молдова) под эгидой Goethe-Institut пройдут бесплатные выставки, документальные перформансы и показы фильмов-призеров международных фестивалей в Каннах и Берлине.

Цель проекта – рассказать широкой публике, как возникла коррупция, как с ней борются в мире, какие коррупционные схемы унаследовала Украина от эпохи СССР и что может сделать каждый украинец для их преодоления.

"Украина по уровню коррупции недалеко ушла от Непала и Нигерии. Но коррупция существует во всех странах. В Германии тоже с ней борются: с помощью экономических, политических реформ и с помощью культуры, — говорит Илона Демченко, асистент отдела специальных культурных программ Goethe-Institut в Украине, организатор фестиваля. — Мы запускаем проект, который рассказывает о сложном явлении коррупции доступным для всех языком искусства. Работы Александра Бурлаки, Даны Косминой и немецкого фотографа Леона Кахане с одной стороны вызовут улыбку, а с другой подтолкнут к переосмыслению. В сатирическом спектакле "Ресторан "Украина" Дмитрия Левицкого некоторые зрители узнают себя, а видео румынского режиссера Геннадия Попеску никого не оставит равнодушным.

Главные события фестиваля

Выставка "Серый куб"

Открытие 8 сентября в 19:00

Центр визуальной культуры, ул. Глубочицкая, 44

Посетители увидят видеоколлаж из советских и архивных украинских фильмов 90-х про феномен блата, фотографии Александра Бурлаки о первых часах работы открытого для посетителей Межигорья и установки золотого унитаза на месте памятника Ленина, видео немецкого режиссера Леона Кахане о глобальных коррупционных связях "Земля будущего".

Документальные перформансы "Внутренние убеждения" Павла Юрова

и "Ресторан "Украина" Дмитрия Левицкого

22 сентября в 19:00

Малая опера, ул. Дегтяревская, 5

Режиссер Павел Юров, обладатель самой престижной театральной премии Украины "Киевская пектораль" представит документальный спектакль на основе реальных коррупционных дел. Во время перформанса драматурга Дмитрия Левицкого аудитория вместе с автором в формате развлекательного шоу исследует явление коррупции.

Кинофестиваль "Кино против коррупции"

14.09 - 21.10: Киев, Кривой Рог, Полтава, Северодонецк, Житомир, Запорожье, Кишинев (Республика Молдова).

Arthouse Traffic устраивает показ шесть лучших европейских фильмов о природе коррупции, среди которых лента "Изумительный" итальянского режиссера Паоло Соррентино (известного по фильмам "Великая красота", "Молодость", по сериалу "Молодой Папа") и румынская картина "Поза ребенка", отмеченная "Золотым медведем".

На протяжении месяца фильмы будут доступны для некоммерческих показов в общественных библиотеках, киноклубах, школах и университетах. Для организации показов нужно лишь подать заявку на сайте www.nocorruption.org.ua.

Напомним, Интерпол опроверг международный розыск украинских картин.

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