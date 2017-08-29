Киев инициирует экстренную встречу в Минске

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе инициирует 31 августа проведение видеоконференции из-за несоблюдения со стороны представителей незаконных вооруженных формирований Донбасса режима прекращения огня.

"Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины. Такой шаг стал ответом на переговоры в нормандском формате 22 августа, в ходе которого стороны договорились о новом режиме тишины и необходимости имплементации Минских переговоров в целом.

Напомним, Порошенко не устраивает работа ОБСЕ в Донбассе.