В Украине заработал электронный реестр инсулинозависимых

Министерство здравоохранения Украины запустило работу электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Во исполнение Постановления КМУ № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина" от 23.03.2016 года Минздрав Украины ввело работу электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии", - говорится в сообщении.
По официальной статистике, в Украине есть 220 тыс. инсулинозависимых пациентов, тогда как, в электронный реестр пока таких пациентов было внесено 174 тыс. Таким образом эти данные указывают на наличие около 46 тыс. несуществующих больных, которые включались в обоснование количества денег на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета.
Так, в течение последних 8 месяцев большинство областей перешли на пользование единым реестром и работают по процедуре реимбурсации.
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