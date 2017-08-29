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Главная » Страна » В Украине заработал электронный реестр инсулинозависимых

В Украине заработал электронный реестр инсулинозависимых

В Украине заработал электронный реестр инсулинозависимых

По официальной статистике таких 220 тысяч человек

29.08.17 28
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Министерство здравоохранения Украины запустило работу электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во исполнение Постановления КМУ № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина" от 23.03.2016 года Минздрав Украины ввело работу электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии", - говорится в сообщении.

По официальной статистике, в Украине есть 220 тыс. инсулинозависимых пациентов, тогда как, в электронный реестр пока таких пациентов было внесено 174 тыс. Таким образом эти данные указывают на наличие около 46 тыс. несуществующих больных, которые включались в обоснование количества денег на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета.

Так, в течение последних 8 месяцев большинство областей перешли на пользование единым реестром и работают по процедуре реимбурсации.

Напомним, Минздрав выяснил, какие виды гриппа будут активны осенью и зимой в Украине.

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