Банки начнут кредитовать под залог валюты

Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать гривневые кредиты под залог иностранной валюты на счетах клиентов.
Об этом Нацбанк сообщает на своем официальном сайте .
Соответствующее постановление, в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке, принял регулятор 29 августа 2017 года. Оно вступает в силу с 30 августа 2017 года.
До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте, если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках.
"Национальный банк решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях. Это, по мнению правления НБУ, будет способствовать оживлению банковского кредитования", - отмечают в ведомстве.
Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.