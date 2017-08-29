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Главная » Страна » Банки начнут кредитовать под залог валюты

Банки начнут кредитовать под залог валюты

Банки начнут кредитовать под залог валюты
Фото: PRO-banki UA

По мнению НБУ, это будет способствовать оживлению финансового рынка

29.08.17 672
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Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать гривневые кредиты под залог иностранной валюты на счетах клиентов.

Об этом Нацбанк сообщает на своем официальном сайте .

Соответствующее постановление, в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке, принял регулятор 29 августа 2017  года. Оно вступает в силу с 30 августа 2017 года.

До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте, если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках.

"Национальный банк решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях. Это, по мнению правления НБУ, будет способствовать оживлению банковского кредитования", - отмечают в ведомстве.

Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.

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