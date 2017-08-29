Банки начнут кредитовать под залог валюты

По мнению НБУ, это будет способствовать оживлению финансового рынка

Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать гривневые кредиты под залог иностранной валюты на счетах клиентов.

Об этом Нацбанк сообщает на своем официальном сайте .

Соответствующее постановление, в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке, принял регулятор 29 августа 2017 года. Оно вступает в силу с 30 августа 2017 года.

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До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте, если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках.

"Национальный банк решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях. Это, по мнению правления НБУ, будет способствовать оживлению банковского кредитования", - отмечают в ведомстве.

Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.