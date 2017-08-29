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Железнодорожную арку Керченского моста закрепили на опорах

Железнодорожную арку Керченского моста закрепили на опорах
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Под аркой моста в оккупированный Крым прошло первое судно - сухогруз "Святитель Алексей"

29.08.17 4469
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Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив весом 6 тысяч тонн - одна из двух самых габаритных конструкций объекта - зафиксирована во вторник на фарватерных опорах.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  инфоцентр проекта.

"Железнодорожная арка поднята на фарватерные опоры и закреплена на проектной высоте 35 метров от воды. На конструкции уже работает система судовой и аэронавигационной сигнализации. Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще три недели. За это время строители смонтируют концевые элементы габаритной конструкции и поставят на специальные элементы - опорные части", - говорится в пресс-релизе.

Позже во вторник под аркой моста в оккупированный Крым прошло первое судно - сухогруз "Святитель Алексей", следующий под российским флагом из Азовского моря в Черное.

Напомним, Киев потребует у Москвы возмещения убытков, которые понесли украинские порты в Азовском море.

 

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