Госстат считает, что украинцы стали больше зарабатывать

Самая высокая зарплата в Киеве – 11 412 грн, самая низкая - в Тернопольской области - 5 678 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2017 года составила 7339 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 36,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) с июля 2016 года до июля 2017 года возросла на 17,2%.

Самая высокая зарплата в июле была в Киеве – 11 412 грн, самая низкая - в Тернопольской области - 5 678 грн.

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 6 до 7 тыс. грн.

Напомним, зарплаты украинским чиновникам повысят за счет Брюсселя.