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Министр юстиции надеется навести порядок в тюрьмах

Министр юстиции надеется навести порядок в тюрьмах
Павел Петренко / Фото: УНИАН

Пакет решений по реформе пенитенциарной системы представят в сентябре

29.08.17 27
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Правительство в сентябре представит пакет решений по реформе пенитенциарной системы.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "112.Украина". 

"Думаю, мы совместно с правоохранительными органами наведем порядок в этой сфере", – сказал министр.

По его словам, изменения коснутся и аттестации, и улучшения условий труда, и изменения требований к сотрудникам пенитенциарной системы. "У них была зарплата 1,5 тыс. грн. Сейчас мы за счет ресурсов Минюста подняли зарплату", – отметил министр.

"С другой стороны, наша основная задача – чтобы пребывание в тюрьме не было фактически пытками или расправой над осужденными. Люди, которые туда попали, – разные, они имеют право на возвращение к нормальной жизни", – подчеркнул он.

По словам Петренко, реформа пенитенциарной системы предусматривает пункты по социализации осужденных. "Будет принят ряд решений по работе центров пробации. Сейчас уже открыто 12 таких центров по всей стране", – добавил Петренко.

Глава Минюста подчеркнул, что все те лица, которые были виновны в незаконных избиениях, в частности, в Одесском СИЗО, должны быть привлечены к уголовной ответственности. По словам Петренко, большая часть этих лиц и руководителей сейчас отстранены, проходит служебное расследование.

Напомним, в Украине больше нет закона Савченко.

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