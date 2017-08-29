Киевлянам решили объяснить, чьими фамилиями названы улицы столицы

С сентября на телеканале "Киев" запускают специальный проект "Герои, увековеченные на улицах Киева".
Короткие 2-минутные ролики призваны рассказать киевлянам о людях, в честь которых переименовали улицы столицы.
Об этом сообщает “Вечерний Киев”.
За последние два года более 150 улиц, переулков и площадей столицы получили новые названия. Эти изменения вызывают неоднозначную реакцию киевлян, поскольку они мало информированы о заслугах людей, чьи имена увековечены в столичной топонимике.
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Первые выпуски проекта посвящены митрополиту Андрею Шептицкому, главнокомандующему армии УНР Михаилу Омеляновичу-Павленко, политическому деятелю Вячеславу Липинскому, писателям Евгению Сверстюку, Ивану Светличному и другим знаковым личностям, в честь которых были переименованы столичные улицы. Отдельный акцент будет сделан на раскрытии связей каждого человека с Киевом.
Напомним, киевляне досрочно собрали 10 тысяч подписей против переименования проспекта Ватутина.