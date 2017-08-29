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Главная » Страна » Киевлянам решили объяснить, чьими фамилиями названы улицы столицы

Киевлянам решили объяснить, чьими фамилиями названы улицы столицы

Киевлянам решили объяснить, чьими фамилиями названы улицы столицы
Иллюстрация из открытых источников

 Отдельный акцент будет сделан на раскрытии связей каждого человека с Киевом

29.08.17 1238
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С сентября на телеканале "Киев" запускают специальный проект "Герои, увековеченные на улицах Киева".

Короткие 2-минутные ролики призваны рассказать киевлянам о людях, в честь которых переименовали улицы столицы.

Об этом сообщает “Вечерний Киев”.

За последние два года более 150 улиц, переулков и площадей столицы получили новые названия. Эти изменения вызывают неоднозначную реакцию киевлян, поскольку они мало информированы о заслугах людей, чьи имена увековечены в столичной топонимике.

Первые выпуски проекта посвящены митрополиту Андрею Шептицкому, главнокомандующему армии УНР Михаилу Омеляновичу-Павленко, политическому деятелю Вячеславу Липинскому, писателям Евгению Сверстюку, Ивану Светличному и другим знаковым личностям, в честь которых были переименованы столичные улицы. Отдельный акцент будет сделан на раскрытии связей каждого человека с Киевом.

Напомним, киевляне досрочно собрали 10 тысяч подписей против переименования проспекта Ватутина.

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