АТО: боевики 22 раза открывали огонь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Противник продолжал единичные и провокационные обстрелы наших позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных нет.
Определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши укрепления неподалеку Зайцево.
На приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.
На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.