В Киеве в третий раз за год задержали грузинского "вора в законе"

Тенго Гальского уже депортировали из страны в декабре 2016 и апреле 2017

В Киеве задержали 35-летнего грузинского "вора в законе" Тенгиза Чарая, известного как "Тенго Гальский". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.

Задержанный в очередной раз нелегально прибыл в Украину из Грузии для перераспределения сфер влияния в криминальном мире.

"35-летний "криминальный мигрант" снова пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации. В декабре 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы "Тенго Гальский" был выдворен из страны", - говорится в сообщении.

В 2014 году Чарая "короновали" в Санкт-Петербурге.

Правоохранители обратились в Государственную миграционную службу с ходатайством о повторной депортации криминального авторитета.