ГСЧС направила пожарный самолет на помощь в Грузию

Ан-32П будет помогать тушить лесные пожары в горной местности

Пожарный самолет АН-32П Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины вылетел в Грузию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

" 30 августа, в 9:06 пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности", - говорится в сообщении.

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ГСЧС добавили, что пожарный самолет направлен во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко в ответ на запрос правительства Грузии.

Напомним, в июле самолет ГСЧС Ан-32П помогал тушить лесные пожары в Черногории.