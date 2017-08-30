Полиция в Одессе будет досматривать личные вещи и автомобили

Правоохранители усиливают борьбу с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ

Главное управление Национальной полиции Одесской области приняло решение ввести в областном центре досмотр личных вещей граждан и транспортных средств. Об этом в обращении к гражданам заявил глава одесской Нацполиции Дмитрий Головин, опубликованном в Facebook.

По его словам, соответствующее решение было принято в связи с усилением борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение возможности совершения ими террористических актов", - отметил Головин.

Напомним, при исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погибли 1177 правоохранителей.